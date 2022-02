Sieben Wochen vor Inkrafttreten der Impfpflicht in Pflege und Kliniken haben auch Kommunen in Thüringen massive Kritik an der Umsetzung geäußert. In einer Befragung des MDR verwiesen sie darauf, dass sie dringend Vorgaben von den Ländern benötigten. Einige machten zudem auf erhebliche personelle Engpässe infolge der Impfpflicht aufmerksam. Außerdem berichten sie von einer großen bis extremen Verunsicherung unter dem Personal in den medizinisch-pflegerischen Einrichtungen und Unternehmen.