Die Kommunen in Thüringen erhalten in diesem Jahr über 1,5 Milliarden Euro. Das teilte Innenminister Georg Maier (SPD) am Dienstag mit. Außerdem sollen die Kommunen mit besonders starkem Einwohnerverlust rund elf Millionen Euro bekommen. Mitte März würden zudem rund 100 Millionen Euro für kommunale Investitionen an Gemeinden, Städte und Landkreise ausgezahlt.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK