Der Hauptgeschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, rechnet im kommenden Jahr mit erheblichen Problemen in Teilen des Handwerks. "Für 2024 mache ich mir Sorgen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das betreffe vor allem den großen Bereich des Bauhandwerks, zu dem in Thüringen etwa jeder vierte Betrieb gehöre. Die Neubauprojekte von privaten und gewerblichen Auftraggebern sowie Projektentwicklern seien dramatisch gesunken, ebenso wie die Zahl der Baugenehmigungen. "Was jetzt nicht genehmigt ist, wird in den nächsten Monaten nicht gebaut."

Bildrechte: picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt