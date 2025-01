Bildung "Wollen mehr Leistungsorientierung": Kopfnoten und Sitzenbleiben vor Comeback an Thüringer Schulen

Hauptinhalt

20. Januar 2025, 17:17 Uhr

Schon jetzt gibt es in Thüringen Kopfnoten, aber nicht in allen Klassenstufen. Die neue Koalition will das ändern - und die Schülerinnen und Schüler zu mehr Leistung anspornen.