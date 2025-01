Die Wiedereinführung von Kopfnoten in allen Klassenstufen hat die Koalition aus CDU, BSW und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Dort heißt es: "In diesem Zusammenhang werden wir in allen Klassenstufen Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung in den Zeugnissen verpflichtend verbal bewerten, und zwar in den Rubriken Mitarbeit und Verhalten."