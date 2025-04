In Weimar, Jena, Erfurt und anderen Städten kam es in den Tagen nach der Veröffentlichung des Entwurfs zu Demonstrationen. Schüler hielten Plakate in die Höhe: "Ich will lernen, keine Noten jagen", "Kopfnoten? Erst mal Kopf einschalten". Es waren keine Massenproteste, aber sie waren laut, bunt und entschlossen. Und sie zeigten: Bildung ist emotional - besonders, wenn es um Kinder geht.

Auch innerhalb der Regierungskoalition rumorte es. Während CDU und Bildungsminister Tischner unbeirrt an den Plänen festhalten, äußerte sich die SPD zunehmend kritisch. Lutz Liebscher, Fraktionsvorsitzender im Landtag und Vater zweier Kinder an einer Gemeinschaftsschule, stellte sich offen gegen die Reform. Die SPD, so versprach er auf einer Demonstration, werde "ihre bildungspolitischen Überzeugungen nicht opfern". Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wiederum zeigt Verständnis für den Kurs der CDU. Fazit: Innerhalb der "Brombeer-Koalition" tut sich momentan ein tiefer bildungspolitischer Graben auf.