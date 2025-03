Heftige Kritik gibt es jedoch von Elternvertretern, dass die neuen Versetzungsregeln auch an den Gemeinschaftsschulen gelten sollen. In Gemeinschaftsschulen , die in Thüringen über eine größere Unabhängigkeit verfügen, lernen Kinder oft jahrgangsübergreifend. Dort können sie verschiedene Schulabschlüsse erlangen.

Die Thüringer Elternvertretung sieht durch die neuen Versetzungsregeln die Konzepte der oft jahrgangsübergreifenden Gemeinschaftsschulen in Thüringen insgesamt in Gefahr. Der jetzige Verordnungsentwurf sei ein Angriff auf die Existenz der Thüringer Gemeinschaftsschulen, heißt es.

An den staatlichen Jenaplan-Schulen, die es etwa in Jena, Weimar und Erfurt gibt, reagierten Eltern überwiegend fassungslos auf die Vorgabe, dass es ab Klasse 6 Noten geben soll. Viele Eltern schicken ihre Kinder mit Bedacht an diese Schulen und verweisen auf überdurchschnittliche Prüfungsleistungen, obwohl Noten in Ziffernform erst ab der 8. Klasse erteilt werden.