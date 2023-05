Während kostenlose Hygieneartikel etwa an der Friedrich-Schiller-Universität Jena schon seit 2020 zum Standard gehören, dauert dieser Prozess auf schulischer Ebene länger. Bisher gingen solche Aktionen in der Regel auf den Einsatz Einzelner zurück, so Haaré. "Derartige Angebote sollte jede Schule jedoch verpflichtend bereitstellen, es sollte nicht mehr auf dem Engagement und der Freiwilligkeit einzelner Personen basieren."

Ein Überblick, an wie vielen Schulen im Freistaat schon Hygieneartikel bereitgestellt werden, gibt es nicht. "Wir nehmen wahr, dass die Debatte um kostenlose Hygieneartikel an Schulen in einigen Thüringer Kommunen bereits, wenn auch verhalten, geführt wird", heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. Als Schulträger liegt die Umsetzung in der Regel in der Verantwortung der Kommunen.