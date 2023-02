Demnach sollten die Körbchen in der Bibliothek und im Studierendensekretariat bereitgestellt werden. Das Konzept wäre soetwas wie eine abgespeckte Variante des Nordhäuser-Modells. Es sei aber nicht umgesetzt worden, weil es von den Studierenden abgelehnt worden wäre, so Göthe. Franz Brunner erinnert sich an das Gespräch darüber anders. "Wir haben gesagt, dass wir das Konzept nicht für ausreichend halten. Als vorläufige Notfallvariante, wäre es aber besser als nichts."

Geraer Hochschule verweist auf unklare Rechtslage

Neben den finanziellen Hürden seien Manuela Göthe aber auch rechtlich die Hände gebunden: "Wir lehnen die Initiative keineswegs ab. Allerdings fordern wir zunächst Rechtsklarheit für die kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten durch öffentliche Einrichtungen. Hier ist die Politik gefragt, denn aktuell ist die kostenlose Versorgung mit solchen Produkten durch die öffentliche Hand nicht geltende Rechtslage in Thüringen." Außerdem müsste die Verwendung staatlicher Gelder entsprechend des festgeschriebenen Bildungsauftrags im Thüringer Hochschulgesetz sichergestellt werden.

Dem widerspricht das Thüringer Wissenschaftsministerium jedoch in einer schriftlichen Stellungnahme: "Die Hochschulen können diesbezüglich über die Verwendung der finanziellen Mittel selbst entscheiden, die ihnen seitens des Freistaats Thüringen zugewiesen werden." Das Hochschulgesetz regele ja auch nicht die Bereitstellung anderer Hygieneprodukte, heißt es weiter. Vielmehr gehörte so etwas zur Grundausstattung der Toiletten in den Hochschulen. Der Campus der DHGE in Gera. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Deutschland hinkt international hinterher

Die Forderung nach klaren rechtlichen Vorgaben trifft in Deutschland ohnehin auf eine Politik, für die Menstruation ein Nischenthema ist. Zuletzt erhielt es 2019 etwas Aufmerksamkeit, als die Bundesregierung beschloss, die Mehrwertsteuer für Menstruationsprodukte von 19 auf 7 Prozent zu senken. Auch Thüringen machte sich damals im Bundesrat dafür stark. Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hier noch immer hinterher.

Viele Länder erheben keine Steuern auf Tampons und Binden mehr. Darunter auch Staaten wie Indien, die USA, Ruanda oder Nigeria in denen Sozialpolitik eine weit geringere Rolle spielt als in Deutschland. In den USA, in Frankreich oder Neuseeland sind kostenlose Menstruationsprodukte an Hochschulen längst Standard und seit 2022 werden in Schottland flächendeckend kostenlose Tampons und Binden in allen öffentlichen Gebäuden angeboten.

Menstruation an Hochschulen ist Ländersache

Von landesweiten Steuern abgesehen ist Bildung in Deutschland Ländersache – und damit auch das Menstruieren an Hochschulen. Thüringen kann zwar mit der Universität Jena einen deutschlandweiten Periodenpionier vorweisen und hat in Nordhausen nun schon einen Nachahmer gefunden, darüber hinaus spielt das Thema im Freistaat aber kaum eine Rolle - schon gar nicht politisch. Werden Tampons bald Sache der Politik? Bildrechte: IMAGO / Panthermedia