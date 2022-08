Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer geht davon aus, dass es im Herbst und Winter zu Massenprotesten und Krawallen kommen kann. Durch die Energiekrise könne es eine "hoch emotionale und existenzielle Krisensituation geben", die weite Teile der Bevölkerung betreffen werde, sagte Kramer dem ZDF: "Dagegen war das, was wir in der Corona-Pandemie an teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken, aber auch auf den Straßen und Plätzen bisher erlebt haben, wahrscheinlich eher ein Kindergeburtstag."