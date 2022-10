Unter anderem leiden demnach in Thüringen im Schnitt 362 von 1.000 Menschen an Herzkrankheiten. Bundesweit sind es rund 100 weniger. Innerhalb Thüringens sind die Menschen in Gera, Suhl und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am häufigsten krank. Auch bei Menschen mit Kopfschmerz und Migräne gibt es im deutschlandweiten Vergleich den größten Anteil in Thüringen.