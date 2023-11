In Apolda gilt seit vergangenem Mittwoch wieder eine Maskenpflicht für neue Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen. Im Altenburger Klinikum herrscht Besuchsverbot für Patienten mit einer Corona-Infektion. Wie in Altenburg gibt es auch im Wald-Klinikum Gera eine steigende Zahl an Corona-Patienten. Deshalb bittet das Krankenhaus Besucher, Maske zu tragen. So wird es auch in den Regiomed-Kliniken im Süden gehandhabt, es wird empfohlen Maske zu tragen.