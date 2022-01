Zum Jahreswechsel wurden die Anforderungen auch auf Lungenkrebs - und Brustkrebs -Operationen erweitert. Brustkrebs-Operationen bieten derzeit noch mindestens 14 Thüringer Kliniken an, bald dürfen aber nur noch etwa die Hälfte dieser Krankenhäuser diese Eingriffe durchführen.

Laut Thüringer Krankenhausspiegel haben schon 2019 nur sieben Kliniken die neue Mindestmenge von 100 Brustkrebs-Operationen im Jahr erreicht. Die Krankenhäuser in Gotha, Arnstadt, Altenburg, Bad Salzungen, Weimar, Eisenach und Saalfeld lagen damals bereits darunter.

Anfang 2021 hatte die Techniker Krankenkasse eine Forsa-Umfrage zum Thema in Auftrag gegeben. Neun von zehn Thüringerinnen und Thüringern gaben dabei an, bei komplizierten Eingriffen das spezialisierte Krankenhaus dem Krankenhaus in Wohnortnähe vorzuziehen.