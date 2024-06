Viele Krankenhäuser in Deutschland stehen finanziell nicht gut da, so auch das in Pößneck. Es ist eines von drei Häusern des Klinikverbundes der Thüringen-Kliniken. Auch dieser Betreiber schreibt seit dem vergangenen Jahr zum ersten Mal rote Zahlen: ein Minus von 2,78 Millionen Euro für das Jahr 2023. Mit dem Bettenabbau am Standort Pößneck wurden bereits erste Konsequenzen gezogen.