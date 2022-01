Elf Prozent sehen das nicht so. Mit der Forderung einiger Experten, Kliniken zu schließen, können sich die meisten der befragten Thüringer nicht anfreunden. Mehr als die Hälfte sprach sich dafür aus, dass die Krankenhauslandschaft so bleibt, wie sie gerade ist. Ein Drittel findet sogar, dass es nicht genug Kliniken in Thüringen gibt. Für weniger - dafür aber spezialisierte - Kliniken sprachen sich sieben Prozent aus.

An der nicht repräsentativen Umfrage haben sich in Thüringen rund 6.500 Menschen beteiligt. Am Montagabend diskutieren Gäste in der Sendung "Fakt ist!" darüber, ob es in jeder Kleinstadt ein Krankenhaus braucht, oder ob wenige große Kliniken qualitativ besser für die Patienten wären. "Fakt ist!" aus Erfurt läuft am Montag um 20:15 Uhr im MDR-Livestream und ab 22:10 Uhr im MDR FERNSEHEN.