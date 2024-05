In dem Papier wird auf den seit 2018 zu beobachtenden Patientenschwund an den Thüringer Akutkliniken verwiesen, der in der Corona-Pandemie vor allem wegen aufgeschobener planbarer Eingriffe besonders drastisch ausgefallen war. Bislang könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Fallzahlen an den Kliniken das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen könnten. Das sei auch in anderen Bundesländern zu beobachten.