Gesundheitswesen Barmer: Mehr Infektionen mit Krankenhauskeimen während Corona-Pandemie

Laut Barmer gab es während der Corona-Pandemie in Thüringen rund 1.000 zusätzliche Fälle von Krankenhausinfektionen. Grund sei vor allem eine veränderte Patientenstruktur in den Kliniken in der ersten Pandemiewelle.