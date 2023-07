Laut einer Studie vernachlässigen Unternehmen in Thüringen den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter. Die Ergebnisse der Studie wurden am Mittwoch gemeinsam von der Krankenkasse Barmer und dem Verband der Wirtschaft Thüringens in Erfurt vorgestellt. Demnach erfüllen nur knapp zwei Drittel der Unternehmen die gesetzlichen Auflagen, mit denen gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz ermittelt und beseitigt werden sollen.