Demnach seien im Vergleich zu 2019 17 Prozent weniger Versicherte in Thüringen zu Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen und 12 Prozent weniger zur Brustkrebsvorsorge gegangen. Aus Sicht der AOK Plus, der AOK-Regionalkasse in Sachsen und Thüringen, sind diese Zahlen besorgniserregend.