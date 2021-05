"Ich wusste gar nicht, dass Sondershausen so schön ist!" Manche Besucher sind völlig bezuckert, nachdem sie in der nordthüringischen Residenzstadt durch zwei Kreisverkehre gefahren sind. Der erste zeigt einen Kontrabass und eine Stele mit dem Schriftzug "Im Herzen Musik", der zweite bunte Kugeln, die nachts in wechselnden Farben leuchten. Dass es in der gleichen Straße leerstehende Gebäude und Ruinen gibt, fällt dann nicht auf.