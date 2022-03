Wer das russische "Z"-Symbol bei Demonstrationen trägt, kann sich aus Sicht des Thüringer Innenministers Georg Maier (SPD) strafbar machen. Bei Putin-freundlichen Versammlungen werde das Symbol vermehrt als militärisches Zeichen des russischen Angreifers präsentiert, sagte Maier. Die Thüringer Polizei solle diese Fälle künftig dokumentieren und zeitnah an die Staatsanwaltschaften weitergeben, so der Minister weiter.

Mehrere Bundesländer hatten zuletzt klar gemacht, dass sie die Nutzung im Kriegskontext als strafbar ansehen. In Sachsen werde in solchen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen der Billigung von Straftaten eingeleitet, teilte eine Sprecherin des dortigen Landespolizeipräsidiums mit. Nach Angaben eines Sprechers des Thüringer Innenressorts könne das etwa gegeben sein, wenn das "Z" gemeinsam mit einer russischen Fahne verwendet wird. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Bestrebungen, das Symbol unter Strafe zu stellen.