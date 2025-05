In Bad Tabarz werden am Donnerstag Zeitzeugen sprechen. Wie die Stadt mitteilte, werden die drei Senioren im Kukuna-Zentrum ab 15 Uhr über ihre Erfahrungen und Erlebnisse berichten. Dabei soll es um das Kriegsende in Tabarz und Cabarz am Inselsberg gehen, aber auch um die Besatzungszeit.

In Arnstadt wird am Donnerstagnachmittag am Gedenkstein "Rufer" auf dem Alten Friedhof an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Gleichzeitig zeichnet die Stadt Schülerprojekte aus, die sich mit den Ursachen und Folgen des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen. Am Freitagnachmittag wird in der Straße Am Himmelreich der 164. und vorerst letzte "Stolperstein" in Arnstadt verlegt. Außerdem wird um 17 Uhr im Rathaus die Ausstellung "Sophie Scholl und die Weiße Rose" eröffnet. Sie erinnert an den Widerstand junger Menschen gegen das NS-Regime. Die Ausstellung ist bis zum 23. Mai zu sehen.