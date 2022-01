Pandemie Thüringen richtet Krisenstab wegen Omikron-Welle ein

Durch mögliche Ausfälle in der Infrastruktur durch Omikron, beispielsweise bei der Feuerwehr oder in Klärwerken, wollen sich die Ministerien in Thüringen besser abstimmen. Wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie wurde ein Stab eingerichtet, um sich besser abzustimmen.