Warum wird Milch in Kilo und nicht Liter gemessen? Nach Angaben des Milchindustrie-Verbands wird Milch als flüssiges Medium in Volumen gemessen. Daher ist ein Umrechnungsfaktor nötig.



Um von Litern auf Kilos zu kommen, wird in Deutschland folgendermaßen gerechnet: ein Liter entspricht 1,03 Kilogramm Milch. Dieser Umrechnungsfaktor wird auf der Ebene der Nationalstaaten festgelegt.



Ein Liter Wasser entspricht einem Kilogramm. In der Milch sind aber zusätzlich noch Fett, Eiweiß, Laktose, Mineralien und Vitamine enthalten. Daher wiegt ein Liter (Volumen) mehr als ein Kilogramm.



Quelle: milchindustrie.de