Ein Blick wie in die Tiefen des Alls: Nur führt er hier ins Innere des Körpers. Mit dem neuen Photonen-Computertomografen (CT) in der Zentralklinik Bad Berka können die Ärzte sogar kleinste Gewebeveränderungen und damit Frühformen von Lungenfibrose, Weichteil- oder Knochentumoren, aber auch Gefäßverschlüsse bei Herzpatienten erkennen.

"Bisher hat man diese Patienten im CT noch mit Kathedern untersucht, möglicherweise auch ohne Ergebnis, vielleicht sogar mit einer Komplikation", erklärt Oberarzt Dr. Philipp Lauten. "Durch die neue Technik sehen wir jetzt genau in die Herzkranzgefäße rein. Wir erkennen, ob sie relevante Verkalkungen haben. Und was noch ein zusätzlicher Vorteil ist: Wir sehen, ob sich Stents, die vor längerer Zeit zur Aufweitung des Gefäßes gesetzt wurden, zugesetzt haben."

Über drei Millionen Euro hat die Zentralklinik Bad Berka in das Gerät investiert. Es ist nach Angaben der Klinik eines von aktuell drei Geräten dieser Art im Osten Deutschlands.

Bereits seit über einem Jahr bietet das Uniklinikum Jena seinen Krebspatienten eine schonende Strahlentherapie mit einem durch Künstliche Intelligenz besonders passgenau arbeitenden Linearbeschleuniger an.

Besonders bemerkenswert: In der Auswertung erzielte die KI mit rund 99 Prozent Genauigkeit eine um elf Prozentpunkte höhere Trefferquote beim Finden von Erkrankungen als die Ärzte.

Das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen ist riesig: Denn die KI ermöglicht durch die schnelle Auswertung enormer Datenmengen nicht nur bessere Bildgebungs- oder Bestrahlungsmethoden, sondern auch das bessere Verstehen der Vorgänge in Zellen, der Rolle genetischer Strukturen oder bestimmter Moleküle bei Erkrankungen. Künstliche Intelligenz ist aus Sicht der Experten damit auch ein Weg zu neuen, wirksameren Medikamenten und zu einer personalisierten Medizin.

Den Arzt oder die Ärztin komplett ersetzen könne die KI jedoch nicht, da ist sich Dr. Anja Fisker vom Sophien- und Hufelandklinikum Weimar sicher: "Natürlich ist KI eine gute Unterstützung in der Zukunft in der Medizin", sagt sie. "Aber man darf nicht vergessen, dass viele dieser Systeme noch durch uns Menschen angelernt werden und dadurch auch fehlerbehaftet sind. Außerdem spielen bei der Behandlung das Zwischenmenschliche sowie der Erfahrungsschatz und das Bauchgefühl der Mediziner eine Rolle, was eine KI nicht ersetzen kann."