Heftige Reaktionen auf Günther Ueckers Installation "Steinmal"

Hemke zufolge lief der Kartenvorverkauf in diesem Jahr zunächst schleppend an. Viele Karten seien erst ein oder zwei Tage vor den Veranstaltungen "massiv nachgefragt worden". "Daran muss man sich wohl gewöhnen. Man muss die Nerven behalten", so der künstlerische Festivalleiter. Am Ende seien dann aber noch "diverse Veranstaltungen ausverkauft worden".

Besonders viele Reaktionen gab es Hemke zufolge gleich zu Beginn des Kunstfestes auf die Installation "Steinmal" des Objektkünstlers Günther Uecker. Der heute 93-Jährige hatte mit der Arbeit schon 1999 der Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald gedacht. Nun wurde sein Werk auf dem Theaterplatz neu aufgelegt. Hemke sagte, kaum ein Kunstfest-Projekt der vergangenen 20 Jahre habe so viel mediale Präsenz bekommen. Er sprach von "massiven positiven Reaktionen". So hätten Menschen "nicht nur einmal" in Anbetracht dieses Kunstwerks angefangen zu weinen. Genauso habe es aber Leute gegeben, "die uns deswegen wirklich beschimpft haben", so Hemke. Zum Auftakt des Kunstfestes gab es auf dem Weimarer Theaterplatz eine Installation des Künstlers Günther Uecker. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Kunstfest Weimar bleibt politisch

Neben viel Lob für das vielfältige Programm gab es auch einige kritische Stimmen. So störten sich manche an den sirenenartigen Tönen einer Antikriegs-Performance und einer Prozession mit zwei als gerippe verkleideten Künstlern mit einem schwarzen Plastikpferd.

Für die Kunstfest-Ausgabe 2024 kündigte Hemke an, man wolle sich weiter "politisch verhalten". Das Kunstfest Weimar fällt zeitlich im nächsten Jahr in den Thüringer Landtagswahlkampf. "Wir werden uns sicherlich auch inhaltlich zu diesen Wahlen positionieren. Aber so, wie wir das auch in den letzten Jahren gemacht haben – selbstverständlich immer überparteilich", so Hemke. Dabei stehe das Kunstfest aber "für die Werte des demokratischen Deutschlands, für Pluralität, Inklusion" und für "den Dialog mit allen Kräften".

Hemke hofft auf mehr Geld fürs Kunstfest

Zum Abschluss des Festivals hatte Hemke darauf hingewiesen, dass das Kunstfest für die kommenden Jahre mehr Geld benötige, um ein qualitativ vielfältiges und hochwertiges Programm zu bieten: "Der Haushalt ist seit 2014 eingefroren, aber wir haben eine hohe Inflation." Es gebe dazu aber "schon sehr vertrauensvolle, zugewandte Gespräche", sagte Hemke. Das Kunstfest hat einen Etat von 900.000 Euro, die Mittel kommen von Land und Stadt. Dazu kommen Drittmittel von weiteren Kooperationspartnern und Förderern.