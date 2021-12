Abstimmung Wer wird der Thüringer des Jahres 2021?

Viele Thüringer beschäftigen sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich, beweisen Zivilcourage, sorgen für ein funktionierendes Gemeinwesen. Mit ihrem Engagement übernehmen diese Menschen Verantwortung, freiwillig und ohne viel Aufhebens darum zu machen. Gemeinsam mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung zeichnet MDR THÜRINGEN jeden Monat einen Thüringer oder eine Thüringerin für besonderes ehrenamtliches Engagement aus. Und am Ende des Jahres hat jeder Thüringer des Monats die Chance auf eine ganz besondere Auszeichnung: den Titel "Thüringer des Jahres".

Am 12. Dezember wird der Thüringer des Jahres 2021 ausgezeichnet. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält von der Thüringer Ehrenamtsstiftung eine Geldzuwendung in Höhe von 2.000 Euro, die oder der Zweitplatzierte in Höhe von 1.500 Euro, für den dritten Platz winken 1.000 Euro, jeweils für die Organisation oder den Verein des Preisträgers. Und wer diesen Preis gewinnt, entscheiden Sie - die Hörer, Zuschauer und Online-Nutzer von MDR THÜRINGEN. Bis zum 12. Dezember 2021 um 10 Uhr können Sie hier für Ihren Favoriten abstimmen: