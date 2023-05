Die erste Etappe rund um Schleiz startet am Dienstag, den 23. Mai, um 12:30 Uhr auf dem Neumarkt. Auch das Ziel liegt auf dem Neumarkt, dieses soll um etwa 15:44 erreicht werden.



Die zweite Etappe rund um Gera startet am Mittwoch, den 24. Mai, um 11:35 Uhr auf der Parkstraße. Das Ziel, welches auch auf der Parkstraße liegt soll von den Radfahrerinnen um etwa 15:47 Uhr erreicht werden.



Am dritten Wettkampfstag, dem 25. Mai, startet die Etappe um 13:15 Uhr auf dem Schmöllner Markt. Dort werden die Fahrerinnen um etwa 15:49 Uhr in das Ziel eintreffen.



Die vierte Etappe beginnt am 26. Mai in Gotha auf der August-Creutzburg-Straße um 12 Uhr. Um etwa 15:47 Uhr soll das Ziel, welches auf derselben Straße liegt, erreicht werden.



Der fünfte Wettkampfstag startet am 27. Mai um 12:35 Uhr auf der Kassler Straße in Schmalkalden und findet dort um etwa 16:13 Uhr sein Ende.

Die geplante Durchfahrt durch Schmalkalden ist 14.40 Uhr. Die Ankunft im Ziel ist 16.15 Uhr und die Siegerehrung 16.30 Uhr.



Für die finale sechste Etappe starten die Radlerinnen am 28. Mai um 12 Uhr an der Burg in Mühlhausen, wo sie um 15:26 Uhr im Ziel erwartet werden.