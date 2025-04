Zudem hat sich in den vergangenen 20 Jahren der Schafbestand in Thüringen etwa halbiert hat - auf rund 100.000 Tiere. Diese Knappheit beim Angebot wiederum lässt die Preise ebenfalls steigen.

Nur wenige Betriebe in Thüringen verkaufen Schaffleisch, Milch und Käse direkt auf ihrem Hof an die Verbraucher. Die meisten Lämmer aus dem Land werden in Schlachthöfen in anderen Bundesländern geschlachtet.