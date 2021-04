In Berlstedt im Weimarer Land soll ein Corona-Mahnmal entstehen. Es gehe darum, den Zusammenhalt in der Pandemie künstlerisch darzustellen, sagte Bürgermeister und Initiator Thomas Heß (CDU). Das Erinnern an die Verstorbenen der schwersten Pandemie seit 100 Jahren und das Miteinander sollten im Mittelpunkt stehen. Geplant sind laut Heß eine Ausschreibung und ein Wettbewerb. Noch vor der Sommerpause wolle er den Ortschaftsrat, Ausschüsse und den Stadtrat der Gemeinde "Am Ettersberg" mit ins Boot holen, so Heß. Dann könnte ein Künstler aus der Region mit der Arbeit beauftragt werden.

In Heyerode und in Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis öffnen am Dienstag neue Zentren für Corona-Schnelltests. Jeweils von 18 bis 20 Uhr können sich Menschen dort einmal pro Woche kostenlos testen lassen. In Heyerode bietet das Deutsche Rote Kreuz den Service im Bürgerhaus an, in Bad Tennstedt werden die Tests von den Johannitern im Haus des Gastes durchgeführt. Zusätzlich wird ab dieser Woche immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Sportlerheim von Kirchheilingen getestet.