Die Übernahme von Gema-Gebühren des Landes für Vereine bei Festen ist besiegelt. Wie die Thüringer Staatskanzlei und die Gema am Mittwoch mitteilten, unterzeichneten beide in der vergangenen Woche einen Pauschalvertrag. Dieser ermögliche es dem Land, die Gema-Gebühren für bis zu vier Veranstaltungen pro Verein in diesem Jahr zu übernehmen. Das betreffe das zweite Halbjahr und gelte rückwirkend ab dem 1. Juli.