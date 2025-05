Laut Staatsvertrag können maximal 20 Prozent der Studienplätze per Vorabquote vergeben werden. Das entspricht derzeit in Thüringen einer Gesamtzahl von 220 Studienplätzen. Eingerechnet sind hier auch Quoten für Bundeswehr-Angehörige (2,2 Prozent), Studierende im Zweitstudium (3 Prozent), mit Berufsabschluss etwa als Sanitäter oder in der Pflege (1,8 Prozent), Ausländer (5 Prozent) und Härtefälle (2 Prozent). Diese Quote sei derzeit in Jena ausgeschöpft, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Eine Aufstockung der Landarztquote ginge derzeit nur zulasten der anderen Vorabquoten.