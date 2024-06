In Thüringen werden Plätze für die Studiengänge der Allgemeinmedizin und Zahnmedizin künftig teilweise über eine Landarztquote vergeben. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Mittwoch im Landtag verabschiedet. Demnach soll es eine Vorabquote bei der Vergabe dieser Studienplätze an der Friedrich-Schiller-Universität Jena geben.