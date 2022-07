Die Thüringer Polizei hat in den vergangenen Wochen zahlreiche offene Haftbefehle vollstreckt. Zwischen Anfang Juni und Anfang Juli seien fast 650 Vollzugsanordnungen gegen etwa 540 Männer und Frauen vollstreckt worden, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) am Mittwoch in Erfurt.