Bislang gibt es die Beratung durch Ethikkomitees nur in stationären Einrichtungen, beispielsweise in Krankenhäusern. Derartige Beratungsstellen auch für Ärzte in Praxen seien wichtig „damit die Kolleginnen und Kollegen nicht nur in Fragen des Beistandes für Sterbende, sondern auch in anderen ethischen Grenzsituationen fachlich geschult unterstützt werden“ könnten, heißt es im Antrag der Landesärztekammer.