Ministerium Migrationsamt soll möglichst 2023 Betrieb aufnehmen

Um die Neuausrichtung des Landesamtes voranzutreiben soll bis Mitte April eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Diese soll unter anderem ermitteln, was das neue Amt an Personal und Technik benötigt. Und ob möglicherweise weitere Aufgaben an das Amt übertragen werden können als bisher von den beiden Referaten im Landesverwaltungsamt, etwa das Anwerben von ausländischen Fachleuten und die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen. Stärkere Anstrengungen in diesen Punkten hatten zuletzt vor allem die Wirtschaftskammern in Thüringen gefordert.