Afghanistan Reaktionen auf neues Landesaufnahmeprogramm gemischt

Bei der CDU im Thüringer Landtag stieß das Programm auf heftige Kritik. Die dramatische Situation in den Kommunen werde zusätzlich verschärft, sagte der migrationspolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Schard. Migrationsminister Adams negiere die Lage in den Städten und Dörfern und schaffe zusätzliche Akzeptanzprobleme bei den Menschen, so der Vorwurf.