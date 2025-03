Die Thüringer Brombeer-Koalition will den Landeshaushalt der Vorgängerregierung in erheblichem Umfang umgestalten. Dafür haben die Fraktionen von CDU, BSW und SPD mehr als 400 Änderungsanträge vorbereitet. So sollen 500 Millionen Euro in die Rücklage fließen. Zudem will die Landesregierung den Kommunen mehr Geld zur Verfügung stellen.