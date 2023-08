Politik Thüringer Landesregierung beschließt Haushaltsentwurf für 2024

Die Thüringer Landesregierung hat in einer Sitzung am Dienstag einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 mit Rekordausgaben beschlossen. Danach ist der Landtag an der Reihe, der den Etat beschließen muss. Die Landesausgaben sollen den Regierungsplänen zufolge um etwa 700 Millionen Euro auf 13,7 Milliarden Euro steigen. Dafür soll eine Milliarde Euro aus den Rücklagen genommen werden, die damit aufgebraucht würde.