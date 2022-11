SPD -Fraktionschef Matthias Hey sagte, gebe es keinen Etat, müsste die Landesregierung mit einem vorläufigen Haushalt arbeiten. Das wäre in der jetzigen Krise Gift für das Land: "Da darf man nicht herumtrödeln".

Der CDU -Fraktionsvorsitzende Mario Voigt sagte, wenn alle Fraktionen konzentriert arbeiteten, könne der Etat noch rechtzeitig beschlossen werden. Laut Voigt fordert die Union allerdings noch Änderungen am Haushaltsentwurf von Rot-Rot-Grün.

Nötig seien zum einen mehr Investitionen in Infrastruktur, Wirtschaft und Schulen. Zum anderen müssten die Steuermehreinnahmen in Form von Energiehilfen an die Menschen im Land zurückgegeben werden.