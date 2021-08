Die Thüringer Ministerien wollen das Personal des Landes allein im kommenden Jahr um 1.100 Mitarbeiter aufstocken. So viele zusätzliche Stellen seien von den Ressorts für den Landeshaushalt 2022 angemeldet worden, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Davon würden nur rund 300 Stellen voraussichtlich keine Mehrkosten verurssachen. Es seien Stellen im Maßregelvollzug, der von privaten Betreibern zurück zum Land geholt werde. "Alle anderen Anmeldungen sind der Situation nicht angepasst", sagte Taubert. Viel zusätzliches Personal sei unter anderem vom Innen- und vom Umweltministerium beantragt worden.

Die Zahl der pensionierten Beamten hat bereits in den vergangenen knapp vier Jahren stark zugenommen. Laut Ministerium stieg sie in diesem Zeitraum um etwa 49 Prozent. Es wird erwartet, dass die Zahl der Pensionäre in den nächsten zehn Jahren weiter stark steigt, weil mit dem Aufbau der Landesverwaltung in den 1990er Jahren viele Landesbedienstete den Beamtenstatus bekamen.