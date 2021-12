Der bisherige Rechnungshofpräsident Sebastian Dette scheidet Ende Januar aus dem Amt aus und geht in Pension. Er steht seit 2010 an der Spitze der Behörde, zuvor war er Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gewesen. Butzke ist eine von vier Direktorinnen und Direktoren, die mit dem Präsidenten die Behörde leiten.