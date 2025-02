Die Thüringer Landesregierung will sich am Sonntag und Montag in Mühlhausen auf die Eckpunkte für den Landeshaushalt 2025 verständigen. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) wies im Vorfeld der Klausur auf die schwierige wirtschaftliche Situation hin. "Wir müssen den Gürtel enger schnallen", sagte Voigt. Konkrete Zahlen, wie viel spart werden müsse, nannte er nicht. Schwerpunkte im neuen Haushalt seien die Themen Wirtschaft, Bildung und Sicherheit. Damit wolle die Regierung für die Zukunft ein Fundament bauen.