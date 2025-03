Der Landeshaushalt für das Jahr 2025 hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags stimmte am Donnerstag dem Etatentwurf zu. Abgestimmt wurde auch über insgesamt rund 700 Änderungsanträge.

Mit der Zustimmung im Ausschuss kann der Etat in der nächsten Woche abschließend im Landtag beraten werden. Ziel ist, dass der Haushalt mit einem Volumen von rund 14 Milliarden Euro am 4. April verabschiedet wird. Das wären etwa 250 Millionen Euro mehr als zunächst vorgesehen. Um den Haushalt zu beschließen, bräuchte es die Stimmen der Linken. Die Brombeer-Koalition verfügt nur über 44 von 88 Sitzen im Landtag in Erfurt.