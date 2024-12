Die neue Thüringer Landesregierung will zügig ein Sofort-Programm für die ersten 100 Tage vorlegen. Es soll die wichtigsten Vorhaben enthalten, die die Landesregierung in diesem Zeitraum umsetzen will, teilte die Staatskanzlei am Freitagabend mit. Priorität haben sollen dabei die wichtigsten Punkte des Regierungsvertrags - dazu gehören die Bekämpfung des Unterrichtsausfalls, die Sicherung der Gesundheitsversorgung und eine geordnete Migrationspolitik.