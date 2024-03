Auf Initiative der FDP hatte der Landes Ende 2023 mit der Stimmenmehrheit von FDP, AfD und CDU Regelungen beschlossen, die den Bau von Windkraftanlagen in Wäldern erschweren. Nach Ansicht der Landesregierung sind die Einschränkungen im Waldgesetz verfassungswidrig. Die Opposition hatte unter anderem festgeschrieben, dass bei der Nutzung von Flächen in Wäldern für Windkraft Ausgleichsflächen an anderer Stelle aufgeforstet werden müssen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind für solche Aufforstungen aber tabu.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt