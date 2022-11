Für den Thüringer Sport soll es einen Energie-Unterstützungsfonds von sechs Millionen Euro geben. Das kündigte Sportminister Helmut Holter (Linke) am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Landessportbundes Thüringen in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) an.