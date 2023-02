Der Thüringer Rechnungshof hat wegen des Bevölkerungsrückgangs im Freistaat zu mehr Tempo bei Gemeindefusionen aufgerufen. Regelmäßige Prüfungen hätten ergeben, dass größere Verwaltungseinheiten sowohl in finanzieller als auch in organisatorischer Hinsicht Vorteile haben, heißt es im Jahresbericht zu den Kommunen, den Rechnungshof am Dienstag vorlegte.