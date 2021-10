Landkreistag kritisiert neue Corona-Regeln - Ministerium widerspricht

Verbandspräsidentin Martina Schweinsburg (CDU) sagte MDR THÜRINGEN, Anfang der Woche habe es eine Video-Schaltkonferenz zwischen den Landräten und dem Gesundheitsministerium gegeben. Dabei sei zwar über neue Verordnung gesprochen worden, es sei aber mit keinem Wort erwähnt worden, dass die Landkreise mit der neuen Verordnung dazu verpflichtet werden sollten, ab Warnstufe drei die Modelle 2G und 3G plus zur Pflicht zu machen. Die Landräte hätten über diese Pläne erst gestern aus den Medien erfahren. Die Landkreise würden sich gegen diese Pseudodemokratie verwahren. Landkreistagspräsidentin Martina Schweinsburg hält die neuen Corona-Vorschriften für "nicht praxistauglich". Die Landräte seien außerdem im Vorfeld nicht über Details informiert worden. Bildrechte: dpa

Schweinsburg: Alles werde über einen Kamm geschoren

Laut Schweinsburg sind die neuen Corora-Vorschriften zudem nicht praxistauglich. Es sei zwar richtig, wenn die Landkreise im Winter etwa für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die Modelle 2G oder 3G plus anwenden könnten. Aber es sei falsch, das auch für Gaststätten und Restaurants vorzuschreiben. Dort reiche die bisher übliche 3G-Regel. Die Gastronomie sei nicht der Treiber der Pandemie. Statt dessen werde mit der neuen Verordnung alles über einen Kamm geschoren.

Auch IHK Erfurt kritisiert neue Corona-Regeln des Landes

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt kritisiert die neuen Corona-Regeln in Thüringen. Die Pflicht zu 2G und 3G plus in bestimmten Bereichen führe zu Unsicherheiten in den Betrieben, kritisiert Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch.

Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin IHK Erfurt. Bildrechte: Marcel Krummrich Den Unternehmen fehle die arbeitsrechtliche Grundlage für den Umgang mit ungeimpften und ungetesteten Mitarbeitern. Es sei unklar, wie Arbeitszeiten angerechnet werden und wie die Vergütung zu berechnen ist, falls ein Arbeitnehmer seiner Tätigkeit aufgrund der Landes-Verordnung nicht nachkommen kann. Haase-Lerch fordert das Land auf, die rechtlichen Fragen zu klären. Außerdem sieht sie das Land in der Pflicht, die Kosten zu tragen. Ab Samstag sollen in Regionen mit Warnstufe 3 die Modelle 2G und 3G in Gaststätten und bei Veranstaltungen zu Pflicht werden.

Gesundheitsministerium weist Kritik zurück