Im Landkreis Greiz könne wegen der hohen Inzidenzen von über 500 die Gruppe 3 geimpft werden, im Landkreis Nordhausen mit ziemlich stabilen Inzidenzen um 70 nicht. Burgunde Krumm muss sich am 25. April zur Landratswahl nun gutes Wetter wünschen. Das Wahllokal am Sportplatz in Niedergebra könne man so organisieren, dass alle Wahlhelfer je nach Aufgabe in getrennten Räumen sitzen. Auch Schnelltests am Tag vor der Wahl hat der Kreiswahlleiter allen Wahlhelfern zugesagt.